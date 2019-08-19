Федя с детства любит огорчать красно-белых 😎 На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принёс красно-синим победу над Спартаком и первый трофей! 🏆 Ещё несколько голов он забил по ходу турнира ⚽ pic. twitter. com/trafR443Xu – ПФК ЦСКА Москва August 19, 2019 Матч между армейцами и спартаковцами состоится сегодня в 20:00.

Спорт день за днем

ЦСКА показал, как Чалов забивал «Спартаку» 13 лет назад

Авто Mercedes-Benz представил две новые гибридные модели A-Class и B-Class Немецкая автокомпания Mercedes-Benz представила новые подзаряжаемые гибридные модификации Mercedes-Benz для моделей A-Class в кузове хэтчбека и седана, а также компактвэна B-Class.

Политика Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5% Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".

Происшествия Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Происшествия Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Константин Богомолов хочет снять Ксению Собчак в кино Решение Богомолова обрадуют фанатов: режиссер хотел бы снять Собчак в кино.

Политика Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск, курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Происшествия В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Шоу-бизнес Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Политика Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусором Табличка с именем бывшего нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна у домашнего стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано» подверглась нападению со стороны обиженных фанатов мадридцев, сообщает Marca.

Недвижимость В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».

Транспорт В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Политика Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.

Экономика Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.

Происшествия Жена Мамаева стала жертвой мошенников Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, столкнулась с мошенничеством в Сети.

Экономика Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Политика РБК объявил об изменениях в руководстве редакции Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК.