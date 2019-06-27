Футбол
ЦСКА подтвердил трансфер Ткачева в тульский «Арсенал»Спорт-Экспресс 05:43
Полузащитник Сергей Ткачев покинул ЦСКА, информирует официальный сайт армейцев. Красно-синие подвтердили трансфер 30-летнего россиянина в тульский "Арсенал". В двух последних сезонах Ткачев на правах аренды выступал за оружейников.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.Чемпионатвчера в 13:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либерализму
Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Политика
ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных
Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Музыка
Экс-солистка «Тату» Лена Катина опасается за собственную жизнь
Бывшая солистка «Тату» решила не отменять концерт, но усилила меры безопасности. Певица подала заявление в полицию и решила усилить охрану.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Общество
Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Обновлено в 05:38
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода принимает поздравления подписчиков в связи со свадьбой
27 июня замуж вышла сестра Светланы — 27-летняя Ксения. Именно ради нее Лобода взяла мини-отпуск, чтобы провести время с семьей.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Наука
Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров
Прорыв произошел в 2006 году, когда в Австралии раскопали хорошо сохранившиеся останки другого вида древних крокодилов: Isisfordia duncani.
Обновлено 26 июня в 02:42
Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Политика
Климкин ответил на обвинения Зеленского
Ранее Зеленский обвинил Климкина в том, что тот не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам, а также возмутился, что узнает о действиях МИД страны на международной арене из Интернета.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Кадыров подхватил слова Путина про предателей
В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево
Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Спорт
Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Общество
ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Общество
Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн
Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56