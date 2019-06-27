Футбол

ЦСКА подтвердил переход Ткачева в тульский «Арсенал»ProstoProSport 05:41

Полузащитник Сергей Ткачев официально перешел из ЦСКА в тульский «Арсенал». Информацию о трансфере подтвердила пресс-служба армейцев.
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с чего всё началось

«Арсенал» выкупил контракт Ткачёва у ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.
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Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между РФ и Британией

Обновлено в 06:53
Экономика

ЦБ накажет банк «Открытие» за новый слоган

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В Башкирии утонул семилетний мальчик, пасший гусей

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Общество

Открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове намечено на 20 августа

Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.
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Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
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Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн

Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
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Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
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