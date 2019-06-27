Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.

с чего всё началось

Полузащитник Сергей Ткачев официально перешел из ЦСКА в тульский «Арсенал». Информацию о трансфере подтвердила пресс-служба армейцев.

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