Футбол
ЦСКА подтвердил переход Ткачева в тульский «Арсенал»ProstoProSport 05:41
Полузащитник Сергей Ткачев официально перешел из ЦСКА в тульский «Арсенал». Информацию о трансфере подтвердила пресс-служба армейцев.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА. 30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей.Чемпионатвчера в 13:12
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
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