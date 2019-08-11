Футбол
ЦСКА подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»Metaratings 15:03
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
|28′
Иван Обляков
|41′
|42′
Сослан Джанаев
|49′
Федор Кудряшов
|60′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
|66′
Александр Карапетян
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
|67′
|83′
Никита Калугин
Игорь Юрганов
Ильзат Ахметов
Дмитрий Ефремов
|84′
|86′
Эльмир Набиуллин
Тимофей Маргасов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
5
Васин
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
15
Ефремов
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
20
Кучаев
35
Джанаев
20
Юрганов
45
Миладинович
25
Новосельцев
13
Кудряшов
34
Маргасов
94
Лагатор
16
Нобоа
15
Цаллагов
87
Карапетян
77
Полоз
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб подготовит обращение по поводу судейства в матче пятого тура РПЛ с «Сочи» (0:0).
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