Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб подготовит обращение по поводу судейства в матче пятого тура РПЛ с «Сочи» (0:0).

ЦСКА подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»

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