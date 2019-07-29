Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, главным претендентом на игрока является итальянская "Болонья", но клуб пока не принял решения.

ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ

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