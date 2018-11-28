Футбол

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»
Спорт-Экспресс
10:21

ЦСКА выразил благодарность болельщикам, пришедшим поддержать армейцев в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов с чешской "Викторией". Согласно данным клуба, на игре присутствовали 52 892 болельщика.
Спорт-Экспресс10:21

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ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

Матч ТВ11:13

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

Sportbox.RU11:13

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией». Игру посетили 52892 человека

Sport24.ru10:57

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

Спорт-Экспресс10:21

Матчи ЦСКА в Лиге чемпионов в «Лужниках» посетили 189 тысяч болельщиков

Sports.ru09:58
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Футбол

«Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу

В первом матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 4:2. Замбийский нападающий гостей Эванс Кангва оформил дубль уже к 21-й минуте.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Шатова и Жиркова

Обновлено в 11:23
Футбол

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 10:27
Футбол

Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Бавария» не хочет продлевать контракты с Рибери и Роббеном

Хавбеки мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен и Франк Рибери, скорее всего, уйдут из команды после завершения текущего сезона.
Обновлено в 10:21
Футбол

УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с «Янг Бойз»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:27
Футбол

Азар не сыграет в матче с ПАОКом

Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 10:18
Футбол

Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари

Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:59
Футбол

Легендарный ирландец Робби Кин завершил карьеру футболиста

Обновлено в 10:20
Футбол

Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»

«ПСЖ» сегодня примет «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу посетит актер Леонардо Ди Каприо.
Обновлено в 11:30
Футбол

УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.
Обновлено в 11:30
Футбол

Болельщики «Акхисара» не приедут в Краснодар

Главный тренер "Акхисара" Арслан Чихат сообщил, что его клуб останется без поддержки болельщиков в гостевом матче Лиги Европы против "Краснодара".
Обновлено в 10:58
Футбол

Защитник «Спартака» Боккетти тренировался по индивидуальной программе

Обновлено в 11:30
Футбол

Ирландский клуб солгал о смерти своего игрока ради отмены матча

Ирландский футбольный клуб «Бэллибрэк» оригинально откосил от матча против «Арклоу Таун» – ребята из пригорода Дублина объявили о смерти одного из своих игроков, хотя с ним ничего не произошло.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Ростов» сравнил Бекао с Си-Джеем из GTA: San Andreas

Ростовчане сравнили бразильца с героем GTA: San Andreas Карлом Джонсоном (Си-Джеем).
Обновлено в 10:25
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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