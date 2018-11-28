Футбол
ЦСКА выразил благодарность болельщикам, пришедшим поддержать армейцев в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов с чешской "Викторией". Согласно данным клуба, на игре присутствовали 52 892 болельщика.
Спорт-Экспресс10:21
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А что, так можно было? В «Лужниках» научились выпускать людей с трибун без давки
Советский спорт08:02
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Обновлено в 16:10
Футбол
Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»
Обновлено в 15:14
Футбол
Фалькао не реализовал пенальти в матче с «Атлетико»
«Монако» проиграл «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Форвард «Монако» Радамель Фалькао не реализовал пенальти в концовке встречи.
Обновлено в 15:24
Футбол
Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Футбол
УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине
Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.
Обновлено в 15:35
Футбол
Московский «Спартак» может досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы
Футболисты московского "Спартака" в четверг проведут домашний матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против венского "Рапида".
Обновлено в 16:18
Футбол
Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари
Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 12:56
Футбол
Тоттенхэм — Интер 1:0 (2-й тайм)
В первом матче «Интер» обыграл «Тоттенхэм» (2:1).
Обновлено в 14:59
Футбол
Ирландский клуб выдумал новость о смерти игрока для переноса матча
Обновлено в 16:18
Футбол
«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года
Обновлено в 12:49
Футбол
Ла Лига подала иск на RFEF из-за запрета играть в Майами
Источники в RFEF говорят, что полномочия, делегированные Ла Лиге, позволяют исключительно организовывать матчи, а не менять правила проведения соревнований.
Обновлено в 14:47
Футбол
Болельщики «Акхисара» не посетят матч ЛЕ с «Краснодаром»
Матч между «Краснодаром» и «Акхисаром» состоится 29 ноября в Краснодаре, начало в 20:55 (мск).
Обновлено в 13:26
Футбол
СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена
Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол
УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с «Янг Бойз»
Португалец эмоционально отреагировал на гол полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Хавбек отличился в компенсированное время, после чего Моуринью взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение.
Обновлено в 15:46
Футбол
В Италии из-за ошибки судьи переиграют матч
Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Однако матч будет переигран из-за судейской ошибки, сообщает сайт итальянского спортивного журналиста Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 14:31