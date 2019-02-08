Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» в матче баскетбольной ЕвролигиТАСС 14:02
Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл испанский "Реал" со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА француз Нандо де Коло, набравший 21 очко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин снял с должностей девять генералов-силовиков
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.
Обновлено в 13:16
Политика
Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»
Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Музыка
Сергей Лазарев едет на «Евровидение»
Обновлено в 11:24
Политика
Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуйадо.
Обновлено в 13:09
Происшествия
19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
По данным минздрава республики, пострадали 19 человек, в том числе трое детей.
Обновлено в 10:48
Авто
Стартовали продажи многопедальных Lada Granta
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Екатеринбурге 500 человек эвакуировали из здания торгового центра
В Екатеринбурге около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 13:56
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Названы самые опасные по уровню излучения смартфоны
Источник фото: twitter.com / StatistaCharts Отмечается, что в рейтинг смартфонов с самым безопасным уровнем излучения попали четыре смартфона от компании Samsung.
Обновлено в 13:34
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Происшествия
При столкновения поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено в 13:35
Общество
В Москве суд приостановил работу кафе с мопсами
Обновлено в 13:12
Происшествия
Восстановление дома на Никитском бульваре после пожара займет полгода
Восстановление доме на Никитском бульваре, где в крупном пожаре погибли восемь человек, займет не менее полугода.
Обновлено в 13:45
Политика
Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.
Обновлено в 12:10
Космос
На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами
Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
Обновлено в 11:47
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Политика
Основатель Amazon рассказал о попытке шантажа интимными фото
Основатель компании Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа интимными фото со стороны владельца таблоида National Enquirer компании American Media Inc. (AMI).
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Самолет врезался в сугроб на курорте для богачей в Куршевеле
Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в конце взлетно-посадочной полосы на горнолыжном курорте в Альпах, пишет Dauphine libere.
Обновлено в 13:42
Наука
Ученые проверили истинность поговорки о пиве после вина
Медики из немецкого университета Виттен-Хердеке решили проверить поговорку: «Пиво после вина – и кружится голова; пиво перед вином – и ты огурцом», аналоги которой есть во многих языках.
Обновлено в 10:03
Авто
Mazda представила юбилейный MX-5
Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33