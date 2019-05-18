Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной ЕвролигиКоммерсантъ вчера в 17:22
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
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