Баскетбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной ЕвролигиКоммерсантъ 17:22
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, сегодня
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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги. Встреча завершилась со счетом 95:90.
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