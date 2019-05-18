ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной ЕвролигиКоммерсантъ 17:22

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги. Встреча завершилась со счетом 95:90.

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

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