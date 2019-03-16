ЦСКА одержал победу над «Уралом» и вышел на второе место в РПЛRuNews24.ru 09:25

До конца игры хозяевам поля не удалось восстановить равенство. В итоге столичный ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ, обойдя «Краснодар», в которого 35 очков и игра в запасе. А екатеринбургский «Урал» с 23 очками находится на 13-й строчке.

ЦСКА одержал победу над «Уралом» и вышел на второе место в РПЛ

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