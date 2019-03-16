Футбол

ЦСКА одержал победу над «Уралом» и вышел на второе место в РПЛRuNews24.ru 09:25

Урал — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
15′
Хердюр Магнуссен
Петрюс Бумаль
20′
30′
Игорь Дивеев
Михаил Меркулов
Сергей Брызгалов
46′
54′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
55′
Кирилл Набабкин
61′
Такума Нисимура
Арнор Сигурдссон
Павел Погребняк
Андрей Панюков
69′
75′
Марио Фернандес
83′
Георгий Щенников
Кристиян Бистрович
Николай Димитров
Вараздат Ароян
85′
До конца игры хозяевам поля не удалось восстановить равенство. В итоге столичный ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ, обойдя «Краснодар», в которого 35 очков и игра в запасе. А екатеринбургский «Урал» с 23 очками находится на 13-й строчке.
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