Футбол
ЦСКА одержал победу над «Уралом» и вышел на второе место в РПЛRuNews24.ru 09:25
|15′
Хердюр Магнуссен
Петрюс Бумаль
|20′
|30′
Игорь Дивеев
Михаил Меркулов
Сергей Брызгалов
|46′
|54′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
|55′
Кирилл Набабкин
|61′
Такума Нисимура
Арнор Сигурдссон
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|69′
|75′
Марио Фернандес
|83′
Георгий Щенников
Кристиян Бистрович
Николай Димитров
Вараздат Ароян
|85′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
4
Брызгалов
13
Бумаль
3
Ароян
44
Егорычев
21
Араторе
58
Эль-Кабир
20
Панюков
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
50
Бекао
14
Набабкин
25
Бистрович
8
Влашич
77
Ахметов
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
До конца игры хозяевам поля не удалось восстановить равенство. В итоге столичный ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ, обойдя «Краснодар», в которого 35 очков и игра в запасе. А екатеринбургский «Урал» с 23 очками находится на 13-й строчке.
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