Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в столичном дерби – 2:0Bobsoccer 06 апреля в 13:54
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Сразу несколько спартаковцев попятились назад и ничего не могли сделать после удара игрока ЦСКА. После первого гола «Спартак» просто сломался, не понимая, как дальше строить свою игру. Олег Кононов сразу решился сделать двойную замену, поменяв Мельгарехо и уставшего Глушакова на Мелкадзе и Гулиева.
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Чемпионат06 апреля в 17:15
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