Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:01
ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России. В составе армейцев отличились Виталий Жиронкин и Иван Захаров, у красно-белых гол на счету Данилы Прошлякова. ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков.
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Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
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