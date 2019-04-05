ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:01

ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России. В составе армейцев отличились Виталий Жиронкин и Иван Захаров, у красно-белых гол на счету Данилы Прошлякова. ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.

Экономика Госфонд Норвегии исключит из индекса облигации развивающихся стран Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний.

Происшествия Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Армия и оружие В Ливии остановили наступление Хафтара В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

Экономика «Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту» Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.

Происшествия На базе морской авиации в США произошла стрельба В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.

Политика Туск предложит Великобритании «гибкую отсрочку» Brexit Би-би-си приводит информацию, что предложенная Туском «гибкая отсрочка» выхода Великобритании из Евросоюза преследует цель исключить ситуацию, когда Лондон будет направлять запросы на продление процесса Brexit каждые несколько недель.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Кино Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара» Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".

Шоу-бизнес Опубликовано видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой Представитель покойной певицы Юлии Началовой выложила на своей странице в Instagram фрагмент видео, снятого на съемках последнего клипа артистки.

Политика Штаб Порошенко уличил Зеленского в фальсификации результатов тестов Олег Медведев, являющийся руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты и действующего главы страны Петра Порошенко, считает, что Владимир Зеленский мог пойти на фальсификацию в ходе тестирования организма на предмет нахождения в нём запрещённых веществ.

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Общество Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).

Кино Сериал «Гоголь» покажут на платформе Amazon Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил права на показ сериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании.

Шоу-бизнес Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора» Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.

Политика Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.

Политика Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.

Шоу-бизнес Лолита высказалась о новой пассии Александра Цекало Певица рассказала Тодоренко о своем отношении к новой молодой жене своего бывшего — шоумена и продюсера Александра Цекало.

Политика В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.

Армия и оружие Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.

Экономика Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".

Политика Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.