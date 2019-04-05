Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:01
ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России. В составе армейцев отличились Виталий Жиронкин и Иван Захаров, у красно-белых гол на счету Данилы Прошлякова. ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
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Происшествия
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Обновлено в 08:31
Футбол
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Обновлено в 08:38
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Экономика
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Обновлено в 02:53
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Футбол
Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и Петржела
Ход матча попробуют предсказать Игонин и Григорян, а Гарри Топор представит новый трек.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В Черном море начались учения Украины и НАТО
Обновлено в 07:12
Футбол
Погба уйдёт в «Реал»: Почему летом состоится громкий трансфер
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Обновлено вчера в 15:21
Политика
В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы «не понарошку»
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Обновлено вчера в 14:23
Общество
Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу
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Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
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Обновлено в 10:40
Футбол
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Обновлено в 08:04
Экономика
Moody’s присвоило «РусАлу» рейтинг «Ba3»
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Обновлено в 01:14