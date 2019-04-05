Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:01

Анжи — Динамо
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России. В составе армейцев отличились Виталий Жиронкин и Иван Захаров, у красно-белых гол на счету Данилы Прошлякова. ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков.
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