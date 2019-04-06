Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в матче 22-го тура премьер-лигиИзвестия вчера в 14:16
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Футболисты ЦСКА в субботу, 6 апреля, одержали победу над «Спартаком» в московском дерби. Матч прошел в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча состоялась на стадионе красно-белых в Тушино и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Армейцы хладнокровно погасили красно-белое пламя. Чемпионат России. 22-й тур
Спорт уик-эндвчера в 20:04
Фернандес и Сигурдссон были лучшими, Жиго – антигерой. Оценки после матча «Спартак» - ЦСКА
Советский спортвчера в 14:57
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:12
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Русские «боевые экстрасенсы» встревожили НАТО
Британская Times рассказала о российских «боевых экстрасенсах», которые способны обнаруживать засады и допрашивать пленных с помощью телепатии, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз
Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море
Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Зачем «закрывают» интернет в России и как он появился
Что и зачем собираются делать с российским интернетом - в материале altapress.ru.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Аризону» и начнет плей-офф дома
В параллельном матче «Эдмонтон» обыграл «Калгари» со счетом 3:1. Лидер «нефтяников» Конор Макдэвид получил серьезную травму.
Обновлено в 00:36
Здоровье
В женскую консультацию идут и стар и млад
Жительницы Приморского края прошли комплексный медосмотр в женской консультации роддома № 3 Владивостока.
Обновлено 05 апреля в 22:13
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Обновлено в 00:07
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице
Кумира молодежи музыканта Ивана Дремина, более известного как рэпер Face не взяли в армию.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
Адиев не считает ничью с «Динамо» везением
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери
Дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Подольске легковушка протаранила машину скорой помощи
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
Обновлено вчера в 16:24
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Обновлено 05 апреля в 16:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании
Обновлено вчера в 11:14
Политика
На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено вчера в 11:13