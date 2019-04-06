Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю СигурдссонаГазета.Ru 14:05

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Московский ЦСКА одолел столичный "Спартак" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости". Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Арнор Сигурдссон: «Я верил, что смогу забить, а первый гол в ворота „Спартака“ был очень важным»

Матч ТВ15:05

Грушевский: «В первом тайме ЦСКА адски повезло. Спасибо Акинфееву и игрокам „Спартака“»

Sport24.ru15:04

Фернандес и Сигурдссон были лучшими, Жиго – антигерой. Оценки после матча «Спартак» - ЦСКА

Советский спорт14:57

Бекао: мы слышали фанатов ЦСКА весь матч, хоть это и был стадион «Спартака»

Чемпионат15:07

Армейские танцы. Футболисты ЦСКА празднуют победу над «Спартаком». ВИДЕО

Sport.ru14:29

ЦСКА победил «Спартак» и поднялся на 3-е место. До «Зенита» – 4 очка

Sports.ru13:54

Юрий Гаврилов: «„Спартак“ ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно»

Спорт-Экспресс15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:05
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Футбол

Гончаренко: чётко понимали, как обороняться против «Спартака»

Обновлено в 14:28
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Обновлено в 12:27
Футбол

Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»

Обновлено в 14:21
Театры

Юрия Соломина назначили бессрочным худруком Малого театра

Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал бессрочный контракт с художественным руководителем Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным.
Обновлено в 14:50
Футбол

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Обновлено в 04:25
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Футбол

Рейнгольд назвал «Спартак» пижонами и сравнил Селихова с обезьяной

"Спартак" не реализовал два дохлых момент. Вас наказали по делу, пижоны гребаные.
Обновлено в 15:10
Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Политика

Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом

«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Обновлено в 06:32
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Кино

Роберт Дауни младший записал видео с танцем для рекламы «Мстителей 4»

Обновлено в 06:33
Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вытеснила ее с первой строчки

Уже в самом конце матча, на 88-й минуте, форвард «Баварии» Роберт Левандовский оформил дубль и установил окончательный счет — 5:0. Читайте также:«Бавария» потеряла очки в игре с «Фрайбургом» и упустила лидерство «Бавария» благодаря этой победе обогнала «Боруссию» в чемпионате Германии и вышла на первое место.
Обновлено в 14:32
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии

Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Общество

Аллея, посвященная переходу на цифровое вещание, появилась на Сахалине

Торжественная церемония открытия аллеи в честь перехода с аналогового телевещания на цифровое состоялась в Южно-Сахалинске в субботу утром.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Авто

Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей

Специалисты назвали пятерку самых проходимых дизельных кроссоверов. На вторичном рынке России их стоимость составит до 800 тысяч рублей.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Москве мужчина во время ссоры в отеле убил подругу

В Москве мужчина задушил подругу во время ссоры, после чего пытался покончить с собой.
Обновлено в 15:03
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное