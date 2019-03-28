Хоккей

ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛRT на русском 15:00

ЦСКА
СКА
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
15'
Динар Хафизуллин
Александр Попов
18'
Михаил Григоренко
28'
ЦСКА
СКА
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Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда. Победу ЦСКА принесли шайбы Александра Попова и Михаила Григоренко.
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