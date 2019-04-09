Хоккей
ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победив СКАРИА Новости 15:28
ЦСКА—
СКА
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Линден Вей
|26'
Антон Слепышев
|28'
|31'
Сергей Плотников
Михаил Григоренко
|60'
Петербургская команда стала обладателем бронзовых наград чемпионата России. Соперником ЦСКА в финале Кубка Гагарина будет омский "Авангард". Первые два матча пройдут в Москве 13 и 15 апреля, третий и четвертый - 17 и 19 апреля в Балашихе.
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