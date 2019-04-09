ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка ГагаринаRT на русском вчера в 14:50

СКА ответил голом Сергея Плотникова. Таким образом, ЦСКА победил в серии со счётом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с омским «Авангардом». Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил надежду на появление в КХЛ клуба из Швеции.

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

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