Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка ГагаринаRT на русском вчера в 14:50
ЦСКА—
СКА
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Линден Вей
|26'
Антон Слепышев
|28'
|31'
Сергей Плотников
Михаил Григоренко
|60'
СКА ответил голом Сергея Плотникова. Таким образом, ЦСКА победил в серии со счётом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с омским «Авангардом». Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил надежду на появление в КХЛ клуба из Швеции.
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