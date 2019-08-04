Футбол

ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛКоммерсантъ 13:54

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

ЦСКА обыграл «Рубин» в четвёртом туре РПЛ

МК-Спорт14:24

Чалов зверски положил «Рубину», но гол сделал Марио Фернандес: 4 изящных касания в воздухе, последнее – голевой пас

Sports.ru14:07

Чалов признан лучшим игроком матча «Рубин» — ЦСКА

Матч ТВ15:04

ЦСКА выиграл у «Рубина» и поднялся на второе место в РПЛ

Sport24.ru13:50

ЦСКА обыграл на выезде «Рубин» и вышел на 2-е место в чемпионате (гол, видео)

Prognozist13:49

Футбольное чудо от Фернандеса и Чалова. ЦСКА выиграл в Казани

Спорт-Экспресс14:55

Победный гол Чалова — в видеообзоре матча «Рубин» — ЦСКА

Чемпионат14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Музыка

Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира

Обновлено в 11:43
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Политика

ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Наука

Ученые нашли способ предотвращения гибели мозга

Обновлено в 01:17
Происшествия

В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек

В американском Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии

Обновлено в 13:29
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.
Обновлено в 13:00
Экономика

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами

Обновлено в 07:40
Автоспорт

Даниил Квят объяснил низкий результат на венгерском этапе «Формулы-1»

Обновлено в 13:54
Происшествия

Прокуратура США потребовала казнить техасского стрелка

ИА «Ореанда-Новости» Стрелок в Техасе, убивший более 20 человек в супермаркете, может получить меру наказания в виде смертной казни.
Обновлено в 15:42
Космос

Астероид размером с небоскреб движется на Землю

Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Анатолию Карпову не дали визу США для поездки на шахматное мероприятие

Карпов ответил, что цель его поездки исключительно шахматная.
Обновлено в 13:58
Космос

На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой

На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол

Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКА

Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе.
Обновлено в 13:08
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Футбол

«Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко

В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко.
Обновлено в 05:55
Авто

Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером

Обновлено в 00:56
Футбол

Манджукич согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

Игрок согласовал условия личного контракта с английским клубом. Хорватский форвард заключит с "красными дьяволами" соглашение на два года.
Обновлено в 07:24
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:35
Политика

Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью

Обновлено в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное