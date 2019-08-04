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Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман рассказал, что программы-шпионы на ноутбуках и в смартфонах копируют документы, перехватывают нажатия клавиш, читают сообщения жертв, активируют микрофон или камеру на устройстве.

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Футбол «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".

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