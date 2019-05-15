ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал ЕвролигиREGNUM 00:04

Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги. Встреча прошла на паркете площадки «Фернандо Буэса» в Витории и закончилась со счетом 95:90 в пользу москвичей.

ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

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