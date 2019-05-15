Футбол
ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал ЕвролигиREGNUM 00:04
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги. Встреча прошла на паркете площадки «Фернандо Буэса» в Витории и закончилась со счетом 95:90 в пользу москвичей.
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