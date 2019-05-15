ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал ЕвролигиRT на русском 17:10

В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом». Встреча состоится 19 мая в 21:30 мск. Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» победил «Фенербахче» и стал первым финалистом баскетбольной Евролиги.

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

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