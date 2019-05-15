Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал ЕвролигиRT на русском 17:10

ЦСКА
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, сегодня
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В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом». Встреча состоится 19 мая в 21:30 мск. Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» победил «Фенербахче» и стал первым финалистом баскетбольной Евролиги.
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