Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛRT на русском вчера в 14:07

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
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