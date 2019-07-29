Футбол

ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальтиРБК 14:27

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте матча. 11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
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