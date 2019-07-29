Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте матча. 11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.

Космос Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.

Общество Уровень воды в реке Ия в подтопленном Тулуне поднялся выше 7,5 метра Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, поднялся выше 7,5 метра, что более чем на 50 сантиметров превышает критическую отметку, сообщается на сайте администрации Тулуна.

Общество Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.

Политика ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

Происшествия Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя На улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке водитель не учел уклон проезжей части, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.

Общество Москвичей ждет температурный антирекорд В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".

Здоровье Сократится смертность среди женщин: в Кузбассе создадут новый медицинский центр В Кузбассе создадут центр маммографического обследования женщин. Этот центр будет работать на базе регионального онкодиспансера.

Общество Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Наука Ученые нашли источник «материнского инстинкта» Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.

Экономика Для подозреваемых в отмыве денег приготовили реестр Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества.

Армия и оружие В ДНР заявили о бунте украинских военных "В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Происшествия Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.

Энергетика «Северный поток» восстановил работу раньше срока Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза Аналитики не раз отмечали, что в стране наблюдается рост уровня закредитованности населения.

Происшествия Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими «В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Общество СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".

Общество ВЦИОМ: более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта "Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)", - отметили во ВЦИОМ.