Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальтиРБК 14:27
Кристиян Бистрович
|4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
|33′
Хердюр Магнуссен
|39′
Федор Чалов
|42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
|46′
|48′
Гжегож Крыховяк
|56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
|58′
Звонимир Шарлия
|74′
|83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
|84′
|90′
Ведран Чорлука
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
29
Бийол
14
Набабкин
17
Сигурдссон
9
Чалов
1
Гилерме
9
Смолов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Игнатьев
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
67
Тугарев
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте матча. 11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Обновлено вчера в 12:04
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено в 20:18
Авто
Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Уровень воды в реке Ия в подтопленном Тулуне поднялся выше 7,5 метра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, поднялся выше 7,5 метра, что более чем на 50 сантиметров превышает критическую отметку, сообщается на сайте администрации Тулуна.
Обновлено в 19:01
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя
На улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке водитель не учел уклон проезжей части, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
Обновлено в 20:49
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Здоровье
Сократится смертность среди женщин: в Кузбассе создадут новый медицинский центр
В Кузбассе создадут центр маммографического обследования женщин. Этот центр будет работать на базе регионального онкодиспансера.
Обновлено в 21:00
Общество
Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено 26 июля в 11:45
Экономика
Для подозреваемых в отмыве денег приготовили реестр
Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
"В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 14:19
Транспорт
В России появится сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта
Как уточнили в "Автонете", новый сервис появится в 2022 году.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Политика
В России осудили протест Украины из-за поездки Медведева в Крым
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.
Обновлено в 09:46
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
Аналитики не раз отмечали, что в стране наблюдается рост уровня закредитованности населения.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Общество
СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток
Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".
Обновлено в 20:59
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта
"Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)", - отметили во ВЦИОМ.
Обновлено в 20:03
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00