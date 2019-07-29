Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболуТАСС 14:04

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 27897 зрителей. Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА обыграл «Локомотив» в центральном матче 3-го тура чемпионата России по футболу благодаря видеоассистенту рефери

Эхо Москвы22:05

М. Фернандес: ЦСКА победил «Локомотив» во многом благодаря VAR

Чемпионат19:50

Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили бы

Советский спорт15:15

Защитник «Локо» Мурило: «Пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар»

Sports.ru13:29

Фанаты, эмоции, VAR. Как прошло дерби ЦСКА — «Локомотив»

Матч ТВ16:43

Марио Фернандес рад появлению VAR в РПЛ

Sport24.ru17:05

Первый наВАР. ЦСКА обыграл «Локо» по видео

Спорт-Экспресс15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Происшествия

Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии

Обновлено в 21:34
Экономика

Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России

Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
Обновлено в 21:41
Общество

Умерла самая умная собака в мире

В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.
Обновлено в 21:39
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 22:46
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Обновлено в 12:13
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа

Обновлено в 11:58
Экономика

Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы

Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 14:14
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Происшествия

У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержания

Навального перевезли в больницу из спецприемника.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети

Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ

28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Осужден полковник ФСБ из управления президента

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Политика

Гоминьдан в январе 2020 года идет на выборы в Тайване

Партию Гоминьдан, которая на протяжении ряда лет выступает за сближение острова с материковым Китаем, на выборах, которые пройдут в январе 2020 года, как и ожидалось, представит действующий мэр города Гаосюн Хань Гоюй.
Обновлено в 23:23
Происшествия

В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик

В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.
Обновлено в 08:06
Энергетика

Составлен мировой рейтинг доступности бензина

Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.
Обновлено в 21:13
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено в 20:53
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Происшествия

В Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России по кикбоксингу

Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка

Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Наука

Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем

Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.
Обновлено в 05:11
Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту

Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено в 23:15
Общество

В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка

Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие

В Сирии британский снайпер погиб из-за халатности бойца спецназа США

Обновлено в 20:33
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика

СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Вера Брежнева выступила на «Жаре» в черном полупрозрачном комбинезоне

Обновлено в 21:44
Наука

Составлена молекулярная карта гидры

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено в 11:57
Общество

В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений

Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.
Обновлено в 20:24
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное