ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 27897 зрителей. Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов.

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

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