Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболуТАСС вчера в 14:04

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 27897 зрителей. Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов.
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