Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0Газета.Ru 06:27

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
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