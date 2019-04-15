Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка ГагаринаИзвестия 16:00

ЦСКА
Авангард
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Финал, сегодня
Константин Окулов
54'
Михаил Григоренко
59'
Сергей Андронов
60'
Авангард
ЦСКА
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Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА одержал победу над «Авангард» (Омск) со счетом 3:0, чем укрепил свое преимущество. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 15 апреля.
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