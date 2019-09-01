Футбол
Российская газетаЦСКА победил «Арсенал» в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
|10′
|17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
|38′
|43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
|58′
Александр Ломовицкий
|73′
|74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
|75′
|76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
|89′
|89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
4
Бауэр
29
Банда
23
Горбатенко
10
Кангва
48
Луценко
22
Лесовой
35
Акинфеев
27
Гогуа
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
87
Марадишвили
25
Бистрович
20
Кучаев
8
Влашич
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Футболисты московского ЦСКА одолели тульский "Арсенал" в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 2:1. Победу московскому клубу принес точный удар ивуарийского защитника Седрика Гогуа, проводившего дебютную игру за армейцев.
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