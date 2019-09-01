Футбол

Российская газетаРоссийская газетаЦСКА победил «Арсенал» в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа

Арсенал (Тула) — ЦСКА
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
10′
17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
38′
43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
58′
Александр Ломовицкий
73′
74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
75′
76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
89′
89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Футболисты московского ЦСКА одолели тульский "Арсенал" в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 2:1. Победу московскому клубу принес точный удар ивуарийского защитника Седрика Гогуа, проводившего дебютную игру за армейцев.
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