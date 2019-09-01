Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа

Арсенал (Тула) — ЦСКА
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
10′
17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
38′
43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
58′
Александр Ломовицкий
73′
74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
75′
76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
89′
89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Новичок ЦСКА Седрик Гогуа, который только два дня назад перешел к армейцам из "Тамбова", забил победный гол в матче чемпионата России по футболу на выезде против "Арсенала".
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