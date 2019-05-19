ЦСКА стал победителем баскетбольной ЕвролигиТАСС 17:12

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.

Хоккей Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Происшествия Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Политика Обнародована программа инаугурации Зеленского Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.

Авто Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.

Происшествия На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).

Наука Как повысить продажи с помощью ИИ ИИ может улучшить практически любую область бизнеса: более точно рекомендовать клиентам товары и акции, упрощать поиск, разрабатывать более таргетированную рекламу и т.д.

Баскетбол Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Шоу-бизнес Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.

Происшествия Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.

Гаджеты Первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 появились в сети Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно снабжает общественность новой информацией из индустрии смартфонов, поделился новыми сведениями будущем флагманском Samsung, чей выход ожидается только на следующий год.

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Армия и оружие Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.

Происшествия В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.

Политика Порошенко заявил о завершении декоммунизации Украины Пока еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации страны фактически завершен.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.

Кино Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка Умер Нильда Фернандез Вскоре музыкант взял псевдоним Нильда Фернандез, и его второй мини-альбом под этим псевдонимом, вышедший в 1987 году "Madrid, Madrid" стал визитной карточкой артиста и получил множество наград.

Политика Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.