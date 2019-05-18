Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом»Вести.Ru 11:25

В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.

Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом»

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