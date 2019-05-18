ЦСКА победил «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голу с пенальтиRT на русском 11:28

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу армейцам принёс гол Фёдора Чалова, реализовавшего пенальти на 64-й минуте.

ЦСКА победил «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти

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