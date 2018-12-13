Московский ЦСКА интересуется японским полузащитником Рицу Доаном, выступающим в голландском клубе «Гронинген». Об этом 13 декабря сообщает «Чемпионат». Отмечается, что ЦСКА планирует приобрести 20-летнего полузащитника в зимнее трансферное окно.

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