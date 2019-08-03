Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»Спорт-Экспресс 09:15
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
Обновлено в 11:02
Футбол
Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N
Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов» в добавленное время
Московский "Локомотив" в гостях победил самарские "Крылья Советов" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Автоспорт
Ферстаппен в Венгрии завоевал первый поул в Формуле-1, Квят – 13-й
На трассе "Хунгароринг" в городе Модьород завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:35
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Британия с восторгом приняла новые санкции в адрес России
США ввели очередные санкции в отношении России из-за отравления семьи Скрипалей в Солсбери.
Обновлено в 11:26
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Общество
Политолог: Несанкционированная акция в центре Москвы провалилась
Политолог Алексей Мартынов считает, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.
Обновлено в 11:00
Культура
Почему не хватило денег на «Пластилиновый дождь»: ответ властей
В 2019 году фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» отменили. По словам организаторов, власти не выделили деньги на проведение.
Обновлено в 01:03
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Общество
Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск
Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск, об этом объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Обновлено в 10:08
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Дочь Максима Виторгана опубликовала фото с Нино Нинидзе
Дочь актера театра и кино Максима Виторгана Полина Виторган на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото с потенциальной невестой своего отца — грузинской актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:20
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32