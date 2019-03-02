ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Арсеналом»Чемпионат 08:26

Сегодня, 1 марта, футболисты московского ЦСКА вылетели в Грозный, где завтра проведут матч 18-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт «армейского» клуба. На игру красно-синие отправились в следующем составе: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Арсеналом»

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