Московский ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор, который пройдёт в Испании. Об этом 10 января сообщается на странице клуба в Twitter.

ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор без Акинфеева

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Экономика Экономика В России вырос размер возрастной надбавки к пенсии С этого года надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет, составит 5 334 рубля, сообщает "РГ" со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Общество Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру» Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру".

Армия и оружие Армия и оружие Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35 Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.

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Музыка Музыка Шнуров стихами ответил на «пивную» критику Милонова

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Общество Общество Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).

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Политика Политика Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может Вопрос об объединении России и Белоруссии в настоящее время на повестке дня не стоит.

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Общество Общество За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными лекарствами и биологически активными добавками через интернет, передает корреспондент «Росбалта».

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Экономика Экономика Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».

Политика Политика Додон пожаловался Медведеву на российские санкции против Украины Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров с Украины.