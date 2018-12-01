Футбол

ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию
Матч ТВ
09:29

Ростов — ЦСКА
завтра
в 08:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Московский ЦСКА отправил уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса восстанавливаться после травмы приводящих мышц бедра в Англию. 28-летний форвард не сможет помочь армейцам в матчах до конца текущего года.
Матч ТВ09:29

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ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию

Матч ТВ09:29

ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию

Sportbox.RU09:29

ЦСКА отправил форварда Эрнандеса в Англию на восстановление

Газета.Ru09:22

ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться в Англию. Решение по его контракту примут зимой

Sport24.ru08:56

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