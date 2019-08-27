Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА отмечает 108-й день рождения
Сегодня исполнилось 108 лет ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. В этот день, в 1911 году, свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого ЦСКА ведет отсчет своей истории.
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Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Политика
Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем
"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Музыка
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
РИА Новости 06:15
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".
Российская газета 06:49
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online вчера в 10:04
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Происшествия
Генпрокуратура пообещала сотрудникам «Крестов» уголовное дело
Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование.
Российская газета 08:03
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Хоккей
Финский защитник Йокипакка перейдет в «Сибирь»
28-летний легионер заменит в составе новосибирского клуба американца Сэма Лофквиста. Контракт с игроком был расторгнут.
Sport24.ru 05:13
Интернет
Instagram создает новый мессенджер
Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Live24 04:55
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Транспорт
В Волгограде началось строительство объездной дороги
Как сообщает «Волга-Каспий», строительство обходной трассы вокруг Волгограда назревало давно – через город, стоящий на пересечении крупных транспортных маршрутов регионального и федерального значения, ежедневно проезжают сотни большегрузов, тормозящих трафик и сильно нагружающих местные дороги.
Волга-Каспий 04:55
Технологии
Первый российский водородный самолет представят на МАКС
На проходящем с 27 августа по 1 сентября в Жуковском авиасалоне МАКС будет представлен разработанный российскими специалистами пилотируемый самолет на водородной тяге, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.
Индикатор 03:39