Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке ЧаловаProstoProSport вчера в 04:24
Московский ЦСКА отклонил предложение лондонского «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Федора Чалова за 23 миллиона фунтов (примерно 25 миллионов евро), сообщил британский журналист Алан Никсон в своем Twitter.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю
В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии разогнали стихийный митинг сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который ранее был задержан в ходе спецоперации и штурма резиденции в селе Кой-Таш.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Технологии
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено вчера в 00:40
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
На восток Китая движется тайфун «Лекима»
Обновлено 07 августа в 01:45
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Минкомсвязь объявила мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму
Минкомсвязь РФ установила мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе до решения технических вопросов обеспечения этих регионов бесперебойной связью в роуминге.
Обновлено вчера в 18:52
Технологии
«МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных
Оператор сотовой связи «МегаФон» рассылает своим абонентам приглашения посетить один из офисов компании, чтобы подтвердить паспортные данные, или отправить копию паспорта дистанционно, передает РБК.
Обновлено в 00:14
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В США задержан мужчина, пришедший в магазин с оружием и в бронежилете
Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщает в пятницу местное издание Springfield News-Leader.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Президент Киргизии оценил действия Атамбаева при штурме
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева в нарушении конституции.
Обновлено вчера в 01:38
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
«Спартак» чуть не упустил победу в результативном матче с «Туном»
В концовке поединка футболисты "Туна" попытались счёт сравнять, но футболисты "Спартака" внимательно сыграли в обороне, хотя пару моментов у ворот Максименко зрители всё-таки увидели.
Обновлено вчера в 14:51
Кино
Квентин Тарантино назвал любимого российского режиссера
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Бурятии бывший таможенник брал взятки и занимался контрабандой
Бывший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима – за получение взяток, пособничестве в контрабанде и служебный подлог.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Обновлено 07 августа в 14:35
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено вчера в 18:11
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено вчера в 09:17