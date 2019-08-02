Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке ЧаловаREGNUM 08:55

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
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Варга: «Чалову пока рано уезжать в Англию»

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ЦСКА ответил отказом на предложение «Кристал Пэлас» о продаже Чалова

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Шандор Варга: «Зинченко попал в „Манчестер Сити“, показав меньше, чем Чалов»

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
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Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
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В администрации США объявили о новых санкциях против России

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
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Общество

Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
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Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик

Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
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Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Общество

Шереметьево признали лучшим аэропортом мира

Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
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Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

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Шоу-бизнес

В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
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Спорт

Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020

Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
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Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты

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Музей геральдики может открыться в Петербурге в 2022 году

Музей геральдики откроется в Петербурге планируется открыть в 2022 году.
Обновлено в 07:37
Политика

Трамп заявил о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 09:09
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах против Китая

США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Политика

В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено в 13:42
Интернет

Apple приостановила прослушивание пользователей Siri

Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
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Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина

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Космос

Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа

Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.
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Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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