Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.

Политика В администрации США объявили о новых санкциях против России США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Общество Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».

Происшествия Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.

Армия и оружие Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Общество Шереметьево признали лучшим аэропортом мира Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.

Спорт Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020 Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.

Технологии Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».

Культура Музей геральдики может открыться в Петербурге в 2022 году Музей геральдики откроется в Петербурге планируется открыть в 2022 году.

Политика Трамп заявил о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Политика Трамп объявил о новых пошлинах против Китая США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.

Интернет Apple приостановила прослушивание пользователей Siri Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.

Космос Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.