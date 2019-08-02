Шандор Варга, директор футбольного агентства, представляющего интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова, заявил, что его клиенту, скорее всего, рано покидать московский клуб ради предложения из Англии.

Агент объяснил, почему Чалову еще рано переходить в английский клуб

Политика Путин упростил украинцам жизнь в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Космос Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Политика Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Культура Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.

Политика Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.

Происшествия Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Футбол Английский футболист Оксфорд перешел в «Аугсбург» Защитник английского «Вест Хэма» Рис Оксфорд стал игроком немецкого «Аугсбурга». Отмечается, что контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Экономика Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.

Политика США ввели новый пакет санкций против России Президент США Дональд Трамп подписал указ, где перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с так называемым "делом Скрипалей".

Авто Renault Duster получил новый мотор Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.

Происшествия Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине Террористические группы «как привило» используют праздничные дни для своих атак и «продвижения своей повестки», заявили в Государственном департаменте США 2 августа в социальной сети Twitter.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.