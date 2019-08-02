Футбол

Агент объяснил, почему Чалову еще рано переходить в английский клубРИА Новости 14:06

Шандор Варга, директор футбольного агентства, представляющего интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова, заявил, что его клиенту, скорее всего, рано покидать московский клуб ради предложения из Англии.
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Агент объяснил, почему Чалову еще рано переходить в английский клуб

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