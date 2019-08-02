Футбол
Агент объяснил, почему Чалову еще рано переходить в английский клубРИА Новости 14:06
Шандор Варга, директор футбольного агентства, представляющего интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова, заявил, что его клиенту, скорее всего, рано покидать московский клуб ради предложения из Англии.
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Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.
Обновлено в 10:12
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Бангкоке произошла серия взрывов
Обновлено в 01:06
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.
Обновлено в 13:55
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Культура
Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома
Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.
Обновлено в 13:26
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Английский футболист Оксфорд перешел в «Аугсбург»
Защитник английского «Вест Хэма» Рис Оксфорд стал игроком немецкого «Аугсбурга». Отмечается, что контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Экономика
Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.
Обновлено в 13:39
Политика
США ввели новый пакет санкций против России
Президент США Дональд Трамп подписал указ, где перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с так называемым "делом Скрипалей".
Обновлено в 14:11
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары
Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.
Обновлено в 12:51
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Общество
«Крылатая пехота» отмечает праздник
Обновлено в 12:12
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине
Террористические группы «как привило» используют праздничные дни для своих атак и «продвижения своей повестки», заявили в Государственном департаменте США 2 августа в социальной сети Twitter.
Обновлено в 12:43
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией
США вышли из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности сегодня, 2 августа.
Обновлено в 07:58