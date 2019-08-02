Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке ЧаловаREGNUM 08:55
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
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Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО
Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Политика
Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым
Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков
Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Здоровье
В Оренбурге из аптек пропал жизненно важный препарат
Остается еще вариант: искать необходимый препарат и заказывать в Интернете или в других регионах.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
В МИД не удивились новым санкциям США против РФ
Накануне американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:33
Политика
Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Во Франции разбился тушивший природные пожары самолёт
Обновлено в 12:28
Общество
В России отмечают День воздушно-десантных войск
В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
ГБР изъяло у ВМС Украины документы о переходе кораблей через Керченский пролив
Госбюро расследований Украины (ГБР) изъяло у командования Военно-морскими силами копии документов, касающихся прохода украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено в 11:55
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Футбол
Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника
Обновлено в 12:45
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
66-летняя Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию
В 66 лет жена французского президента решилась на пластику.
Обновлено в 12:42
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38