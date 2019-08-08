Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»Российская газета 08:03
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов. Об этом на своей странице в Twitter рассказал британский журналист Алан Никсон. "Предложение о покупке Чалова было отклонено", - написал он.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
Армия и оружие
НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов
Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Отряд Каспийской флотилии поможет Азербайджану искать пропавший МиГ-29
Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске потерпевшего крушение азербайджанского самолета МиГ-29, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 06:39
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Общество
Сергей Собянин отметил лучшие проекты в области строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».
Обновлено в 13:24
Происшествия
Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Футбол
Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Наука
Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке
Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын Александр Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын Александр Плющенко.
Обновлено в 03:45
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика
«Интер РАО» может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии - Приходько
Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году.
Обновлено в 17:15
Футбол
Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»
Лука, вероятнее всего, перейдет в Локомотив. В пятницу будет виднее, но я думаю, что все сложится.
Обновлено в 18:24
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США
Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.
Обновлено в 19:48
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Космос
Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик
Обновлено в 11:24
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Минтруд предложил изменить правила начисления досрочной пенсии
По данным Минтруда, за период с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года рассмотрено 43204 подобных исков к ПФР.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05