Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евроВести.Ru 07:55
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
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Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено вчера в 07:11
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Футбол
КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 09:43
Общество
Ипотека оказалась лекарством от разводов
Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.
Обновлено в 08:41
Общество
Митрополит Пермский извинился за секретаря, оскорбившего Навального
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий принес извинения за поведение секретаря Пермской епархии протоиерея Андрея Литовки, который в соцсети в грубой форме вел дискуссию о госпитализации арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Общество
«Проект»: руководство ФБК проверяют на отмывание денег и неуплату налогов
МВД проводит доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией из-за подозрений в отмывании денежных средств и неуплате налогов.
Обновлено в 09:10
Политика
Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье погибли пять человек
В результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье пять человек погибли и 18 получили травмы.
Обновлено в 03:50
Политика
Слуцкий: ответственность за слом ДРСМД лежит на США
"Ответственность за слом ДРСМД лежит исключительно на США", - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 09:41
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Токио из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Обновлено в 08:14
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Игры
Трёхактовое обновление No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа
Следующая глава No Man's Sky начнётся 14 августа, когда состоится выход крупнейшего на данный момент расширения Beyond.
Обновлено в 09:10
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено в 09:45
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых
Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее»
В заявлении ведомство сказано, что денежные средства из пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России выводились в НПФ «Будущее» без ведома владельцев пенсионных счетов.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31