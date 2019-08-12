Футбол
ЦСКА отказался от возвращения Бибраса НатхоProstoProSport 08:09
Руководство ЦСКА отказалось от идеи возвращения полузащитника Бибраса Натхо, который последний сезон провел в «Олимпиакосе». При этом заинтересованность в возвращении хавбека также выражал «Рубин», однако предложение казанцев не устроило игрока.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
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