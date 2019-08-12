Футбол

ЦСКА отказался от возвращения Бибраса НатхоProstoProSport 08:09

Руководство ЦСКА отказалось от идеи возвращения полузащитника Бибраса Натхо, который последний сезон провел в «Олимпиакосе». При этом заинтересованность в возвращении хавбека также выражал «Рубин», однако предложение казанцев не устроило игрока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Натхо

RT на русском08:20

ЦСКА отказался от возвращения Бибраса Натхо

ProstoProSport08:09

Sport24: ЦСКА отказался от подписания Натхо, он будет играть в Турции

Sports.ru04:31

ЦСКА отказался от услуг Натхо. Игрок продолжит карьеру в Турции

Sport24.ru04:15

СМИ: ЦСКА отказался от возвращения Бибраса Натхо

Матч ТВ05:20

СМИ: ЦСКА отказался от возвращения Бибраса Натхо

Sportbox.RU05:20

Бибрас Натхо оказался не нужен в РПЛ

Metaratings08:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально

Обновлено в 07:31
Происшествия

В Красноярске локализовали крупный пожар на складе

Пожар на рынке в Красноярске площадью в 2,5 тысячи квадратных метров локализован, сообщил журналистам начальник первой пожарно-спасательной части Красноярска Роман Либерт.
Обновлено в 09:04
Общество

Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов

Обновлено в 05:21
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Авто

Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки

Обновлено в 08:01
Экономика

В России уменьшилось число госкомпаний

«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика

Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянам

Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.
Обновлено в 06:31
Политика

В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса

Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
Обновлено в 05:16
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Происшествия

Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского

Обновлено в 08:45
Происшествия

Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Насколько снизились доходы от туризма в Грузии – данные от TBC Research

По оценкам TBC Research, доходы от туризма в июле, снизились от 5% до 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет до 20 миллионов долларов.
Обновлено 09 августа в 13:18
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Авто

Российский офис General Motors сменил руководителя

Эктор Вилларреал получил новое назначение на пост президента GM в Юго-Восточной Азии и будет работать в Таиланде.
Обновлено в 05:26
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами

Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Политика

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество

Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве

Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Обновлено в 02:52
Политика

Саммит лидеров Ирана, России и Азербайджана перенесен на поздний срок

Обновлено в 08:59
Происшествия

Озил и Колашинац находятся под охраной

Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной после нападения на их автомобиль.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Детский омбудсмен взял под контроль дело о поджоге девочки в Кузбассе

Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял под личный контроль расследование инцидента с пятилетней жительницей Новокузнецка, получившей термические ожоги во время игры на улице.
Обновлено в 08:17
Общество

Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район»

Обновлено в 09:02
Происшествия

В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков

Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бибрас Натхо
Израильский футболист
Израильский футболист черкесского происхождения, центральный полузащитник сборной Израиля.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное