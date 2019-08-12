Футбол
Sport24: ЦСКА отказался подписать контракт с НатхоБомбардир.ру 07:56
Ранее дядя футболиста, Адам Натхо, заявлял, что его племянник может перейти в ЦСКА. Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1». Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Музыка
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
Вторым хедлайнером, который выступит на Дне города в Екатеринбурге в субботу, 17 августа, будет артист лейбла Black Star Олег Терновой.
Обновлено в 06:38
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку
Обновлено в 07:05
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%
Обновлено в 06:18
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:44
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Обновлено в 05:14
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
На Енисейском рынке в Красноярске загорелся склад
Красноярцы в разных районах города заметили огромные клубы черного дыма, по информации пресс-службы МЧС по краю, на ул. Шахтеров на Енисейском рынке горит склад.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Обновлено в 05:21
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
Обновлено в 02:22
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
Продюсер встретил сына и дочку в Америке. К Александру Цекало в Америку прилетели его дети от брака с Викторией Галушкой.
Обновлено в 04:00
Экономика
СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалюту
Народный банк Китая намерен выпустить собственный вид криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в китайском регуляторе.
Обновлено в 00:43
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Жители сгоревших домов под Ачинском получат компенсацию от Минобороны
Министерство обороны РФ выплатит компенсации жителям восьми домов, сгоревших в селе Каменка после взрывов на военном полигоне под Ачинском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 06:05
Общество
В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.
Обновлено в 01:57
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53