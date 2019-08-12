Футбол

Sport24: ЦСКА отказался подписать контракт с НатхоБомбардир.ру 07:56

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Ранее дядя футболиста, Адам Натхо, заявлял, что его племянник может перейти в ЦСКА. Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1». Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
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Sport24: ЦСКА отказался подписать контракт с Натхо

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