Футбол
ЦСКА отказался от услуг Натхо. Игрок продолжит карьеру в ТурцииSport24.ru 04:15
Как стало известно Sport24, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с наибольшей вероятностью продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Турции. На данный момент хавбек имеет предложение от двух клубов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено вчера в 02:20
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Теннис
Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
Обновлено вчера в 20:25
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу
В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
Обновлено в 05:02
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Обновлено в 05:35
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Кино
Новый фильм Тарантино пользуется в России бешеной популярностью
Обновлено 09 августа в 23:43
Здоровье
Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом
Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Общество
В Минздраве дали рекомендации родителям по подготовке ребенка к школе
Родителям первоклассников стоит ослабить контроль и позволить ребенку самостоятельно координировать свою деятельность.
Обновлено в 05:00
Политика
Елизавета II разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочарована нынешней политической элитой страны и ее неспособностью управлять.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Бывшие бойцы «Азова» пообещали поймать и посадить Порошенко
Бывшие бойцы батальона «Азов», действия которого запрещены на территории России, пообещали отправить за решетку экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:19
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02