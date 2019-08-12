Как стало известно Sport24, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с наибольшей вероятностью продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Турции. На данный момент хавбек имеет предложение от двух клубов.

ЦСКА отказался от услуг Натхо. Игрок продолжит карьеру в Турции

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